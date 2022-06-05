اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تهنئ البابا تواضروس بمناسبة رسامة 10 من الأساقفة الجدد

الأحد، 05 يونيو 2022 07:31 م
الطائفة الإنجيلية تهنئ البابا تواضروس بمناسبة رسامة 10 من الأساقفة الجدد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، اليوم الأحد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وقال رئيس الكنيسة الإنجيلية: "نهنئ قداستكم، والأساقفة الجدد، ونصلي إلى الله أن يمنح بلادنا بركات الإثمار، والكنيسة جزء من عملية الإثمار بالمشاركة الفعالة وخدمةالمجتمع، من خلال العمل والبناء واجتياز التحديات".
 
ويواصل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر جولته الرعوية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة عدد من الكنائس الإنجيلية، ولقاء عدد من قادة الكنائس الأمريكية،بجانب مقابلة عدد من المسؤولين، وقادة مؤسسات المجتمع المدني. 
 
وقد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد صلوات قداس سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإداريةالجديدة.
 
 
 
 

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