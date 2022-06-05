الصين تطلق المركبة الفضائية "شنتشو - 14"

وقالت وكالة الفضاء الصينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إنه تم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين، وفقًا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.



وأشارت إلى أنه بعد نحو 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت "شنتشو -14" عن الصاروخ ودخلت مدارها المحدد، وأفراد الطاقم في حالة جيدة والإطلاق كان ناجحا تماما.



وأضافت الوكالة أنه تم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" في أبريل 2021 ، ومن المقرر إطلاق الوحدة المعملية "ونتيان" في يوليو المقبل و"منغتيان" في أكتوبر المقبل، وأثناء بقائهم في المدار، سيشهد أفراد طاقم "شنتشو-14" أيضا التحام مركبة الشحن "تيانتشو-5" والمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-15" مع الوحدة الأساسية، وبعد ذلك، سيعيشون ويعملون مع طاقم "شنتشو - 15" لعدة أيام قبل العودة إلى الأرض في ديسمبر المقبل.