اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تطلق المركبة الفضائية "شنتشو - 14"

الأحد، 05 يونيو 2022 09:33 ص
الصين تطلق المركبة الفضائية "شنتشو - 14" مركبة فضائية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أطلقت الصين اليوم الأحد، المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو - 14"، لترسل ثلاثة رواد فضاء إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر، وسيتعاون رواد فضاء الثلاثة مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة "تيانقونغ" الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني مؤلف من ثلاث وحدات (الوحدة الأساسية "تيانخه" والوحدتان المعمليتان "ونتيان" و "منغتيان".
 

وقالت وكالة الفضاء الصينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إنه تم إطلاق المركبة الفضائية، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 إف"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربي الصين، وفقًا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.


وأشارت إلى أنه بعد نحو 577 ثانية من الإطلاق، انفصلت "شنتشو -14" عن الصاروخ ودخلت مدارها المحدد، وأفراد الطاقم في حالة جيدة والإطلاق كان ناجحا تماما.


وأضافت الوكالة أنه تم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" في أبريل 2021 ، ومن المقرر إطلاق الوحدة المعملية "ونتيان" في يوليو المقبل و"منغتيان" في أكتوبر المقبل، وأثناء بقائهم في المدار، سيشهد أفراد طاقم "شنتشو-14" أيضا التحام مركبة الشحن "تيانتشو-5" والمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-15" مع الوحدة الأساسية، وبعد ذلك، سيعيشون ويعملون مع طاقم "شنتشو - 15" لعدة أيام قبل العودة إلى الأرض في ديسمبر المقبل.

 


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