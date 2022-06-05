"الشامى والعسافى والبلدى" أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تلفزيون "اليوم السابع"، من شمال سيناء استعدادات خاصة لعيد الأضحى المبارك يقوم بها أهالي شمال سيناء وتتمثل فى تربية أنواع من سلالات الأضاحى من أفضل أنواع الأغنام والماعز، ويقوم الأهالى بتربيتها فى مزارع بجوار بيوتهم بينهم ويستعدون لطرحها بالأسواق واستقبال زبائنهم لحجزها.

وقال أحمد فرج سلمان من أبناء قرية السكاسكة شرق مدينة العريش، إن أشهر وأهم الأنواع التى يقومون بتربيتها هي "العسافي والشامى والعجمى والرحمانى البلدي"، لافتا إلى أن هذه الأغنام والماعز فى القرى يتم تربيتها فى حظائر بالمزارع بجوار البيوت ، ويقوم الأهالى بتوفير أعلاف لها من مزارعهم أو تركها ترعى الحشائش نهار فى المناطق المفتوحة وهو ما يجعل منها أنواع متميزة ولحمها له رائحة وطعم مختلف .

وأضاف أن الأسعار فى المجمل لها تتراوح ما بين 2000 وتصل لـ 5 آلاف بحسب كل نوع، لافتا إلى أن أغلاها العسافي والشامى.

وقال إن شراء الأضاحى ينشط قبيل حلول العيد بأيام قليلة وكثير ممن يعتزمون شراء أضاحي يقومون بحجزها من المزارعين من الآن ، مؤكدا أن الغالبية من أهالى شمال سيناء يقومون بنحر أضاحيهم ويحرصون على اختيارها والشراء من المربين لها بشكل طبيعى .



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (1)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (2)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (3)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (4)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (5)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (6)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (7)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (8)



الشامى والعسافى والبلدى أفضل أغنام وماعز يربيها أهالى سيناء (9)