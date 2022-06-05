السيطرة على حريق محتويات قطع غيار داخل منزل في قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية في قنا برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل غير آهل بالسكان تحت الإنشاء، وبها قطع غيار دراجات بخاريه، ونجاح قوات الحمايه المدنية برئاسة عقيد حسين صلاح، والرائد أمن حسني، والنقيب جمال الشافعي، في السيطرة علي الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وأسفر الحريق على تلفيات محتويات الأدوار من قطع غيار الدرجات البخاريه ولا توجد إصابات ولا خسائر بالأرواح.