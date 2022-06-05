السيطرة على حريق فى محل منظفات بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق فى محل منظفات بوسط المحافظة، دون إصابات أو وفيات .

البداية تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغا يفيد وجود حريق بمحل منظفات 19ش زين العابدين، ناتج عن ماس كهربائي بدون خسائر في الأرواح.

ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق منعا من انتشاره إلى المحلات المجاورة والمنطقة السكنية، وتم إخلاء المكان من السكان حفاظا على الأرواح، وجارى حصر الخسائر داخل المحل.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة.