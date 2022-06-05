السيطرة على حريق داخل مركز صيانة سيارات بأكتوبر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية الإخماد بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة في اكتوبر ؛ وعلي الفور رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحريق وتم انتداب المعمل الجنائى لمعرفة الأسباب النهائية و الخسائر التى نجم عنها الحريق.