اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: قلة الموارد بأفريقيا لا يمكن أن تكون عائقا فى تحقيق الأهداف

الأحد، 05 يونيو 2022 12:36 م
الرئيس السيسي: قلة الموارد بأفريقيا لا يمكن أن تكون عائقا فى تحقيق الأهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلماء الذين يكتشفون الأمراض يمكن أن لا يعرفهم الناس، ولكن ترى الناس آثارهم وهذا أمر مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأول بأفريقيا: "لما عملنا الفحص الشامل في مصر للكشف عن فيروس سي، أطلقناه على المستوى القومي ثم لما ربنا وفقنا، وبقول للأشقاء في أفريقيا إن قلة الموارد لا يمكن تبقى عائقا في تحقيق الأهداف".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عندما قررنا نعمل المشروع في مصر، جبت شركات الأدوية الأمريكية وتحدثنا معهم بشأن الأدوية، وكانت تكلفة الدواء ساعتها 10 آلاف دولار، ولكن إحنا تحصلنا عليه بتكلفة أقل من كده، وده أمر مشكور من شركات الأدوية، وبقولهم أفريقيا سوق واعد وإذا كنا مليار و300 مليون نسمة فخلال سنوات هنبقى 2 مليار، لذلك المستقبل في أفريقيا".


الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار السيسي اليوم

الرئيس السيسى

افتتاح المؤتمر الافريقي الطبي الأول

الخدمات الطبية

الرعاية الصحية

المعرض الطبي الافريقي

المؤتمر الطبي الافريقي

التكنولوجيا الطبية

أول مؤتمر طبي متخصص

المؤتمر الطبي الافريقي الأول

Africa Health ExCon

صحة افريقيا


الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء فى أفريقيا

الأحد، 05 يونيو 2022 12:30 م

الرئيس السيسي: ربنا خلانى أساهم فى إنهاء فيروس سى فى مصر

الأحد، 05 يونيو 2022 12:30 م

الرئيس السيسي يشهد جلسة حوارية عن "الصحة فى أفريقيا".. نائب رئيس زيمباوى يشيد بتجربة مصر فى التعامل مع أزمة شح المياه.. مكتشف فيروس سى: أمريكا لم تنفذ حملة للقضاء على المرض مثل مصر .. فيديو

الأحد، 05 يونيو 2022 12:14 م

الرئيس السيسي يشهد فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقى.. خالد عبد الغفار: فحص 70 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سى.. مدير الصحة العالمية يوجه الشكر لمصر.. وهيئة الشراء الموحد: عدد المسجلين 35 ألفا

الأحد، 05 يونيو 2022 11:48 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة