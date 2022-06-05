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الرئيس السيسي: ربنا خلانى أساهم فى إنهاء فيروس سى فى مصر

الأحد، 05 يونيو 2022 12:30 م
الرئيس السيسي: ربنا خلانى أساهم فى إنهاء فيروس سى فى مصر الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجميع المشاركين في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، قائلا: "أرحب بكل المشاركين والجهد الكبير اللى اتعمل في إخراج المؤتمر بالشكل ده، وأتمنى إن تحياتي واحترامي للدكتور هارفى تصل إليه، وتحدثت معه خلال جلسة الاستراحة".

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، حديثه لمكتشف فيروس سي دكتور هارفي، قائلا: "إسمح لى أقدم لك كل التحية والتقدير والاحترام وأشكرك، عاوز أقولك إن أنا ليا عظيم الشرف إنى التقيت وشوفت حضرتك، وإسمحلى أقولك تاني إن إحنا في مصر وعلى المستوى الشخصي كنت شايف إن المرض ده مؤلم، وكنا نعاني منه، لكن لو فيه إرادة وأمل هايبقى فيه إنجاز، وبالتالي لما كنت أقول زمان محدش قادر يكتشف لنا مرض فيروس سي وأيضا علاج ليه، لقينا مجرد أن كانت النوايا كده، كان دايما هاجس وأمر بفكر فيه بعمق، فربنا سبحانه وتعالى خلانى أعيش وأشوف المرض ده، وأشوف علاجه ويخيليني أساهم في بلدى إن أنهى هذا المرض في مصر".

 


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