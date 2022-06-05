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الرئيس الأوكراني يطالب مجلس وزراء بلاده بالنظر في حظر استخدام الألعاب النارية

الأحد، 05 يونيو 2022 11:42 م
الرئيس الأوكراني يطالب مجلس وزراء بلاده بالنظر في حظر استخدام الألعاب النارية زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليمات إلى مجلس الوزراء للنظر في حظر استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأوكراني : أؤيد القلق بشأن زيادة مخاطر استخدام الألعاب النارية في الحياة اليومية وأعتقد أن استخدامها أثناء فترة الأحكام العرفية ينبغي تنظيمه بوضوح على المستوى التشريعي، لأن الإنتاج والتخزين والنقل والتجارة بمنتجات الألعاب النارية غير خاضعة للترخيص في الوقت الحاضر، ولكن ليس هناك قانون واضح حول استخدامها وبيعها.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه قام بإرسل طلب إلى مجلس الوزراء من أجل النظر في المسألة وفق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


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