"الداخلية" تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية - الشرقية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية.. وبحوزتهما (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – عدد 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجدهبدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.. وبحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو(2,400,000) إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.