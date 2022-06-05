الجيزة: منعنا 2000 توك توك من السير بحدائق الأهرام وتوفير سيارات فان بديلة

أكد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه تم منع مركبات التوك توك من الدخول أو السير فى منطقة حدائق الأهرام، والاستعانة بسيارات (فان) بدلا منه لخدمة الأهالى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة خطة الحكومة فى تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، وخاصة جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، والجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وفى بداية الاجتماع، أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرارات محافظة الجيزة بحظر التوك توك فى حدائق الأهرام وبدء تنفيذ توصيات اللجنة للقضاء على العشوائية فى المنطقة، قائلا: "أحييهم على الجهد المبذول والناس مبسوطة، لكن هناك جهد أكبر مطلوب أيضاً، فمنذ يومين كنت أمر ناحية حدائق الأهرام ولم أجد أى تكاتك ولكن لم أجد أمن على البوابة، ولا أعلم هل هذه البوابة فقط التى لا يوجد عليها أمن ولا رجل الأمن كان مزوغ ولا ايه".

وتحدث اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، وقال إنه صدر قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير التوك توك بهضبة الأهرام بالجيزة، ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام، مع توفير سيارات بديلة للركاب.

وتابع بدران: "كنا هنا فى اللجنة منذ شهرين، وخلال الشهرين نفذنا معظم توصيات اللجنة، وكانت أهم توصية إحكام بوابات حدائق الأهرام ببوابات أمن، وتم تنفيذ التوصية وجمعية تعمير صحراء الأهرام تعاقدت مع شركة أمن، وتوجد 7 بوابات عليها حاليا 90 حارس أمن، وهذه كانت مفتاح الانضباط فى حدائق الأهرام".

واستطرد السكرتير العام لمحافظة الجيزة: "كانت هناك شكوى من التوك توك فى حدائق الأهرام من قبل الأهالى، وتم منع حوالى 2000 توك توك، وحاليا لا يوجد أى مركبات توك توك، وتم الاستعانة بسيارات فان، ولا توجد شكاوى من الأهالى من توفر العربيات، كم تم البدء فى رصف الطرق وسيتم الانتهاء منه مع انتهاء الطرح

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "هذا الحديث يجب أن ينصت إليه المسئولون فى محافظة الإسكندرية، فحدائق الأهرام نسبة السكان فيها أضعاف الموجودين فى منطقة وشاطىء النخيل"، موجها الشكر لمحافظة وسكرتير عام محافظة الجيزة على الجهد المبذول.

وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تكون السيارات الفان البديلة للتوك توك فى حدائق الأهرام بلون موحد، وهو ما أكد سكرتير عام محافظة الجيزة على أنه سيتم تنفيذه، موضحا أن أغلب السيارات حاليا باللون الأبيض وسيتم توحيد اللون.

وسأل السجينى، عن موقف الأراضى المخصصة للنفع العام فى حدائق الأهرام، ورد السكرتير العام للمحافظة، قائلا: "حصرنا الأراضى المخصصة للنفع العام حوالى 94 ألف متر مربع، وهناك خدمات على حوالى 10 قطع، وسيتم تخصيص أراضى لإنشاء مكتب للشهر العقارى، والمخبز، ومكتب بريد وإسعاف، ويتبقى إنهاء الإجراءات".

بدوره، قال تامر شحات رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام: "بعد توصية اللجنة بوجود بوابات أمن ورصف الطرق، تم القضاء على وجود التكاتك فى حدائق الأهرام، وتوجد بوابات أمن وتم التعاقد مع شركة أمن، ويتبقى حوالى 600 ألف متر فى رصف الطرق، وسيتم تطوير الميادين".

وأضاف أن هيئة النظافة بمحافظة الجيزة تتولى عملية النظافة فى حدائق الأهرام وتدفع الجمعية المقابل من مواردها.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أنه سيتم تحديد موعد لنزوله وأعضاء اللجنة فى حدائق الأهرام للوقوف على هذا الإنجاز على الأرض، وأكد على ضرورة استكمال المرافق، قائلا: "نريد أن نكون الأهرام نموذجا واستكمال المرافق، وستكون هناك جلسة أخرى ستعقدها اللجنة فى وقت لاحق"، لافتا إلى أن أول جلسة بدور الانعقاد القادم فى شهر أكتوبر المقبل ستكون مخصصة لهذا الموضوع.