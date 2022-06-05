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الجهاز القومى للاتصالات: تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن حياة كريمة

الأحد، 05 يونيو 2022 01:00 ص
الجهاز القومى للاتصالات: تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن حياة كريمة مجلس النواب - ارشيفية
كتب كامل كامل

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بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

وقال أشرف حسنى نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعى الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/2023، بشأن جهود تحسين خدمات التليفون المحمول، فقد اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 80 ميجاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها شركات باستثمارات تقدر بـ 1.6 مليار دولار، حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين.

وأضاف: "كما اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لاختزال الزمن اللازم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية المختلفة بإنشاء محطات المحمول مما كان له أثر إيجابي في الإسراع من إنشاء محطات تغطية جديدة بالمناطق ذات الاحتياج ليتم الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة في خلال فترة 4- 6 شهور بدلًا من 12 شهرا في الفترة السابقة حتى تم اعتماد عدد 2411 محطة محمول جديدة منذ يناير 2021 حتى الآن".

 

 


القومي لتنظيم الاتصالات

مجلس النواب

حياة كريمة

لجنة الخطة والموازنة


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