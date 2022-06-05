التنمية الحضرية: ما تم بكفر الشيخ من تطوير ومحاور جديدة مثال للجمهورية الجديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، مواقع الاسكان غرب وشرق العاصمة، لإنشاء 24 ألف وحدة سكنية، ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تفقدوا الحديقة المركزية المجانية المجاورة للموقف الجديد " القاهرة طنطا"، وأعمال تطوير حي ميت علوان الذي شهد تطويراً كاملاً سواء الصرف الصحي ومياه الشرب وتوصيل الغاز ورفع كفاءة الإنارة، والرصف بالانترلوك لكل طرق وحواري الحي والطرق الضيقة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومركز المعلومات، والمهندس محمد نبيه ، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بصندوق التنمية الحضرية، والمهندسة سوزان نادر، منسق مشروعات محافظة كفر الشيخ بالصندوق، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمهندسة رانيا الباز ، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

والتقى محافظ كفر الشيخ ونائبه، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بعدد من أهالي ميت علوان والذين اثنوا على الخدمات التي شهدها الحي، فتحول لأفضل أحياء المحافظة، فكل الخدمات متوفرة به، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما حباهم من اهتمام وعناية كبيرين، فتحول من حي غير مخطط لأرقى أحياء المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم حاليا تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية في إطار تنفيذ الصندوق للمبادرة الرئاسية لتطوير العمراني عواصم المدن، والمدن الكبرى، ويتم حاليا تنفيذ 13 ألف و632 وحدة سكنية بمنطقتين الأولى خلف الجامعة بإنشاء 33 برج سكني والثانية جنوب الاسكان الاجتماعي " تحيا مصر" عبارة عن 109 برج سكني.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، قبل تفقد عدد من المواقع تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق الغير مخططة الجاري تنفيذها بمدينة كفر الشيخ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة ميت علوان بالكامل بنسبة 100%، وجاري فحص واستلام الأعمال بينما تجاوزت نسبة التنفيذ بمشروع تطوير منطقة سخا 75%، مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادرته لتنفيذ مشروع التطوير العمراني عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن ما شهده اليوم بمحافظة كفر الشيخ، من أعمال تطوير وإنشاء عمارات سكنية غرب وشرق العاصمة، وأعمال توسعة الشوارع وإنشاء محاور جديدة لربط شرق غرب كفر الشيخ، وربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثالا للتغيير الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وقال صديق، إنه يشيد بجهود المحافظ ونائبه والتي أسفرت عن تنفيذ المشروعات بأعلى جودة لما يتم بذله من جهود للمتابعة الكاملة والإشراف على هذه المشروعات المتعددة التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، وأن ما رأه بمنطقة ميت علوان ضمن المناطق المطورة أمر يستحق التقدير ، فلقد تغيرت وجه الحياة بها، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير المناطق الغير مخططة وتوفير بيئة كريمة للمواطنين.



الاسكان الجديد ضمن تحيا مصر بكفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتفقد الحديقة المركزية المجانية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المواقع السكنية