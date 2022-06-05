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"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بضرورة معرفة مقار أداء الامتحانات من الآن

الأحد، 05 يونيو 2022 06:36 م
"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بضرورة معرفة مقار أداء الامتحانات من الآن امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بمعرفة مقار لجان أداء الامتحانات من الآن قبل انطلاق الاختبارات 20  يونيو الجارى، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن معرفة الطالب لجنة الامتحان حاليا أمر ضرورى ومهم حافظا على وقته وهدوئه فى أول يوم للاختبارات، لافتة إلى أنه يجب على الطالب أن يتوجه فى أول يوم الى لجنته فى التوقيت المناسب دون تأخير لأن التأخير بعد بدء لجنة الامتحان بـ 15 دقيقة يمنعه من دخول لجنة الاختبارات.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار عقد لجان الامتحانات للعام الدراسى 2022.

 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.


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