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التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل قيمة رسوم التحاق بالعام الدراسى الجديد

الأحد، 05 يونيو 2022 11:00 ص
التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل قيمة رسوم التحاق بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها فى العام الدراسى القادم.
 
وأكدت الوزارة أنه يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسى طبقا للتكلفة الفعلية، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين ويتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول، على أن يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع فى الكشف المقرر، لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أى مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).
 
وحذرت الوزارة من تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف ويحظر بيع الزى المدرسى والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.
 
 

التربية والتعليم

الزى المدرسى

المدارس الخاصة

الاستعداد للعام الدراسى الجديد

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