"التعليم" تحدد خطوات حصول طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس ومقر اللجنة

كتب محمود طه حسين

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الامتحانية التى سيؤدى فيها الطلاب الامتحانات.

ونستعرض فى التقرير التالى خطوات حصول الطالب على رقم الجلوس ومعرفة مقار اللجنة الامتحانية.

ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

http://emis.gov.eg/

ـ الدخول على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

ـ الطالب سوف يحصل على رقم الجلوس من خلال الكود الخاص به.

ـ دخول الطالب للحصول على رقم الجلوس يمكنه من معرفة اسم لجنة الامتحان والمواد التى يمتحنها.

ـ يمكن للطالب التوجه إلى المدرسة التابع لها للحصول على رقم الجلوس.

ـ رقم الجلوس يحصل عليه الطالب مجانا دون أى مقابل مادى.

ـ رقم الجلوس ومعرفة اللجنة تساعد الطالب على الذهاب للمدرسة التى يؤدى فيها الامتحان مباشرة.

ـ حال فقد الطالب للرقم الجلوس يمكنه استخراج بدل فاقد مقابل تسديد مبلغ 30 جنيهًا للجنة النظام والمراقبة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.