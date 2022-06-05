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التعليم العالى: تأجيل اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق بتنسيق 2023

الأحد، 05 يونيو 2022 04:00 ص
التعليم العالى: تأجيل اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق بتنسيق 2023 وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على مكتب التنسيق، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر تأجيل تطبيق اختبارات القدرات على طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات السياحة والفنادق بتنسيق العام الجارى 2022 /2023.
 
وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن من المقرر أن يتم تطبيق كافة قواعد القبول بالعام الماضى على طلاب الثانوية العامة هذا العام ولا تغيير فى قواعد القبول حتى الآن.
 
وتابع السيد عطا، أن مكتب التنسيق بدأ الاستعداد لموسم تنسيق الثانوية العامة هذا العام من حيث الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية وطباعة المطبوعات، مؤكدا أن التنسيق الإلكترونى من خلال موقع التنسيق.
 
 

التنسيق

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