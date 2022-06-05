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التضامن: إنشاء وحدة الوزارة بجامعة العريش لتقديم الخدمات للطلاب

الأحد، 05 يونيو 2022 06:10 م
التضامن: إنشاء وحدة الوزارة بجامعة العريش لتقديم الخدمات للطلاب وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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توقع وزارة التضامن الاجتماعي غدا الإثنين، بروتوكول تعاون مع جامعة العريش لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وذلك فى إطار حرص الوزارة علي الاهتمام بالمناطق الحدودية وتقديم خدماتها للطلاب داخل الجامعات المصرية.
 
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج  وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلي التوسع في مختلف   الجامعات.
 
 
 

التضامن

وحده التصامن بجامعة العريش

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