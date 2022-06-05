"التخطيط" تعقد ورش عمل لتطوير أداء خدمات المواطنين بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة ورش عمل فى مجال تطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات" من اليوم وحتى الخميس المقبل، وذلك فى إطار تفعيل دور المراكز التكنولوجية فى تقديم الخدمات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

يحاضر ورش العمل العميد سامح عبد العزيز مدير المشروع، وإبراهيم السيد مساعد مدير المشروع، والمهندس محمد حمدى مساعد مدير المشروع، والتى تستهدف مسئولى المتغيرات بالديوان العام ومراكز المدن، لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، مديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مديرى إدارات الديوان العام.

يهدف المشروع لتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى فى جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، لتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصرى و الذى يعد المحور الرئيس من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

تأتى ورشة العمل ضمن سلسة من ورش العمل لمتابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية فى تقديم خدمات المواطنين بالمحليات، ححيث انه هناك العديد من المستجدات والإضافات الحديثة على منظومة خدمات المواطنين بالمحليات والتى يأتى من أهمها توفير آلية الاستعلام عن إجراءات الطلبات المقدمة باستخدام خاصية QR الموجودة على نموذج استلام الخدمة، بالإضافة إلى توفير آلية الاستعلام والتحقق من صحة تراخيص البناء الصادرة باستخدام خاصية QR الموجودة على نموذج الترخيص، إلى جانب منظومة الصادر والوارد التى تم تطويرها للربط بين الوحدات المحلية التابعة للمحافظة مما يسهل عملية تبادل المكاتبات الكترونيا ويوفر مزيدا من الوقت.

يتمثل دور ورش العمل فى تفعيل وإنجاح منظومة خدمات المواطنين فى كافة قطاعات الدولة وبالأخص الوحدات المحلية التى تمس المواطن المصرى فى قطاع عريض من الخدمات التى تقدمها الدولة بدءًا من عملية انشاء المبنى وخدمات توصيل المرافق؛ وصولًا إلى خدمات التنمية الاقتصادية المتمثلة فى المشروعات الصغيرة من استخراج رخص تشغيل المحلات.

تشهد ورش العمل مناقشة عمل المتغيرات المكانية على منظومة المحليات، والملاحظات الفنية وتقييم المستوى الأداء، عرض خدمات البوابة والمركز التكنولوجى المتنقل والدفع الإلكترونى ، ضبط الايرادات وبنود التحصيل ، عرض موقف تطوير وميكنة الديوان العام .