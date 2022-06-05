البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات متدنية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط أحجام تداول متدنية.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12324 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4043 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1752 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3676 نقطة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 60 ألف سهم، 214.9 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 246.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 512.8 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 18.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، شكلت مبيعات حديد التسليح 57% من إجمالي المبيعات ومبيعات الصلب المسطح المدرفل على الساخن 42%، وبلغ صافي الربح 1.217 مليار جنيه مقارنة مع 1.188 مليار جنيه، بنسبة زيادة 2.4%.

وحققت شركة عز الدخلية، مبيعات بلغت 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح 1.733 مليار جنيه مقارنة مع 1.146 مليار جنيه.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وسجلت صافي ربح قدره 358 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي الأصول 27 مليار جنيه، وسجلت إجمالي حقوق الملكية مبلغ 10 مليار جنيه، واستطاعت الشركة تحقيق معدلات ربحية جيدة خلال هذه الفترة بهامس مجمل ربح 18%، وعائد يبلغ 0.34 جنيه للسهم.

وحققت جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وسجلت صافي ربح قدره 114 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي الأصول 7.5 مليار جنيه، وسجلت إجمالي حقوق الملكية مبلغ 2.5 مليار جنيه، وبالرغم من التحديات الناتجة عن زيادة سعر الدولار والذي تسبب في ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية استطاعت الشركة تحقيق معدلات ربحية جيدة خلال هذه الفترة بهامس مجمل ربح 17%، وعائد يبلغ 0.11 جنيه للسهم.

وحققت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 22.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 50.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 1.8 مليون جنيه مقارنة مع 299.7 مليون جنيه.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، التوقيع على اتفاقية البيع النهائية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات للاستحواذ على كامل حصة الشركة البالغة 44.7% من خلال حصة غير مباشرة في شركة جيزة سيستمز.

وفي نفس الصدد قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تلقت عرض مبدئي غير ملزم من شركة دبليو أم للاستشارات من خلال تحالف مع مستثمرين استراتيجيين بتقديم عرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51%% ولا تزيد عن 90% من أسهم رأسمال بلتون، من خلال تقديم عرض شراء إجباري، وأن العرض المبدئي المتوقع لسعر السهم هو 1.35 جنيه، وهذا السعر المعروض خاضع للتغير في ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية وغيرها للشركة.

ومن جهة أخرى قالت شركة أبو قير للأسمدة، إنه تم الانتهاء من أعمال العمرة المخصصة بمصنع أبو قير (3) اعتبارًا من نهاية يوم الخميس الموافق 2 يونيو الجاري.