البرازيل تطالب مواطنيها بارتداء الكمامة بعد ارتفاع حالات جدرى القرود

فاطمة شوقى

أفادت وزارة الصحة البرازيلية أنها تقوم بتحليل أربع حالات أخرى "مشتبه بها" من جدرى القرود، وبذلك يرتفع عدد المرضى الخاضعين للمراقبة الطبية لهذا المرض إلى ستة، وتطالب المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وفى الأسبوع ذاته، أفادت السلطات الصحية بوجود شخصين يشتبه فى إصابتهما بهذا المرض وأنهما "معزولان ويتماثلان للشفاء ويخضعان لمراقبة طبية صارمة"، فى انتظار نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بكل منهما.

تم تسجيل أول شكوتين فى ولاية سيارا (شمال شرق) وسانتا كاتارينا (جنوب)، لكن ارتفع هذا السبت عدد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض إلى 6 أشخاص.

وأوصت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية فى البرازيل باستئناف تدابير الوقاية المطبقة بسبب وباء كورونا وتخفيفها فى الأشهر الأخيرة بعد أن ألغت الحكومة "حالة الطوارئ".

من بين المقترحات الأخرى، اقترحت الوطنية للمراقبة الصحية، استئناف استخدام الأقنعة والتباعد الاجتماعى فى المطارات والرحلات الجوية.

وبسبب هذا المرض أيضًا، أقامت وزارة الصحة "غرفة حالات" لرصد تطور الصورة الوبائية الوطنية والدولية.