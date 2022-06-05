البابا تواضروس الثانى يرسم أساقفة جددا بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم الأحد، صلوات قداس رسامة 10 من الأساقفة الجدد، وذلك فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركه أكثر من 100 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعى رهبان ديري القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب إيبارشيات الأساقفة الجدد.

وعقب قراءة الابركسيس وانتهاء دورة القيامة (داخل الهيكل) دخل موكب الآباء المرشحين للسيامة إلى داخل الكنيسة يتقدمهم خورس الشمامسة، ويحيط بكل منهم يمينًا ويسارًا أحد الآباء الأساقفة، واستقبلهم الشعب بالتصفيق والزغاريد.

وقدم قداسة البابا شرحًا لخطوات طقس السيامة، ثم صلى قداسته صلاة الشكر بمشاركة كافة الحضور. تلاها تلاوة أحبار الكنيسة لتذكية الأب الأسقف، أعقبها الطلبة التي صلَّاها قداسة البابا واستكملها الآباء الأساقفة، ثم تقدم الآباء المطارنة والأساقفة ووضعوا أيديهم على الآباء الجدد، ليبدأ بعدها قداسة البابا طقس المناداة باسم الثالوث القدوس، لكل واحد من الرهبان، باسمه الأسقفى الجديد، وسط فرحة غامرة من الشعب الحاضر.

والأساقفة العشرة الجدد، هم:

- الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو في أسوان.

- الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

- الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها.

- الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا.

- الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها.

- الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

- الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

- الأنبا توماس الأسقف العام المساعد للشؤون الديرية.

- الأنبا أرشيليدس الأسقف العام في تورنتو بكندا.

الأنبا جيبرييل الأسقف العام في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه قداسة البابا فى عظة القداس رسالة خاصة لكل أسقف من الأساقفة الجدد، ثم قدم ثلاثة نصائح عامة لهم، وهى:

- التركيز على الدور الرعوي أولا وأخيرًا.

- الاهتمام بالمشروعات التي تقدم خدمة حقيقية، معطيًا مثالًا بإنشاء المدارس التي تفيد المجتمع المصري كله مما ينعكس على السلام المجتمعي.

- الانتباه إلى أن كل إيبارشية جزء من الكرازة المرقسية لذا لا يجب أن يفصل الأب الأسقف إيبارشيته عن جسم الكنيسة التي هي جسد المسيح.

وبرسامة الآباء الأساقفة العشرة اليوم يصل عدد أعضاء المجمع المقدس إلى 138 عضو، بمن فيهم قداسة البابا (رئيس المجمع) ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.



جانب من الرسامات



الأباء الكهنة