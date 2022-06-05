واعتقلت المرابطتين نفيسة خويص ورائدة سعيد، خلال خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.



وكانت قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وانتشرت بمحيط المسجد الأقصى خلال تأمين اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف، صباح اليوم، احتفالا بعيد نزول التوراة اليهودي.



من ناحية أخرى.. أرغم جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز عسكري في منطقة "يعبد" جنوب غرب "جنين"، الطفل يوسف سند يوسف قبها (3 سنوات) على خلع ملابسه والاستيلاء عليها.



وقال أقارب الطفل إنه كان عائدًا مع والدته، حيث أوقفه جنود الاحتلال بحجة أن القميص الذي يرتديه مرسوم عليه صورة "بندقية"، وتم احتجازه وأرغموه على خلعه واستولوا عليه، ما اضطرها إلى العودة به إلى منزله عاريًا.