اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة

الأحد، 05 يونيو 2022 11:10 ص
الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا ، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهى على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
 
1. النور – عزبة الطنانى البرنوجى - دمنهور
2. على زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور 
3. عجوة – الجدية - رشيد
مديرية أوقاف الأقصر
 
4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة
مديرية أوقاف الفيوم
 
5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس
مديرية أوقاف الشرقية
 
6. الأربعين – بنى عامر - الزقازيق
7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس
مديرية أوقاف الإسماعيلية
 
8. الطلمبات – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
 
9. عبد الدايم الجديد الكبير – عزبة عبد الدايم – سيدى سالم غرب
10. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسيوط
1. التوحيد- المختون - ديروط
مديرية أوقاف بنى سويف
 
2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي
مديرية أوقاف الشرقية
 
3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. الخير – خورشيد 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق.

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