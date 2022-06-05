الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا ، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. النور – عزبة الطنانى البرنوجى - دمنهور
2. على زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور
3. عجوة – الجدية - رشيد
مديرية أوقاف الأقصر
4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة
مديرية أوقاف الفيوم
5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس
مديرية أوقاف الشرقية
6. الأربعين – بنى عامر - الزقازيق
7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. الطلمبات – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
9. عبد الدايم الجديد الكبير – عزبة عبد الدايم – سيدى سالم غرب
10. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسيوط
1. التوحيد- المختون - ديروط
مديرية أوقاف بنى سويف
2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي
مديرية أوقاف الشرقية
3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. الخير – خورشيد
مديرية أوقاف الإسماعيلية
5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق.
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