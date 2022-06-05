الأرصاد الجوية الفرنسية ترفع حالة الطوارئ للمستوى البرتقالى بعموم البلاد

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن العواصف الرعدية التي ضربت فرنسا أمس السبت تسببت في أضرار جسيمة ، كما أخرت حركة السكك الحديدية وأضرمت النيران في منزل وتسببت أيضا في مقتل امرأة في بلدية "روان" قد تم محاصرتها داخل سيارتها.



وأضافت القناة أن تم تسجيل 44 ألف ضربة صاعقة في غضون 12 ساعة.. موضحة أن رفع حالة الطوارئ لا يعني أن نشاط العاصفة سيتوقف تماما.