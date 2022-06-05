اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 09:26 ص
أكرم القصاص
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الأرصاد الجوية الفرنسية ترفع حالة الطوارئ للمستوى البرتقالى بعموم البلاد

الأحد، 05 يونيو 2022 09:09 ص
الأرصاد الجوية الفرنسية ترفع حالة الطوارئ للمستوى البرتقالى بعموم البلاد عواصف - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية رفع حالة الطوارئ للمستوى البرتقالي ،والتي كانت مفروضة في 25 إقليما وذلك بعد أن تسبب الطقس السيئ أمس السبت في أضرار جسيمة ووفاة امرأة.

 

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن العواصف الرعدية التي ضربت فرنسا أمس السبت تسببت في أضرار جسيمة ، كما أخرت حركة السكك الحديدية وأضرمت النيران في منزل وتسببت أيضا في مقتل امرأة في بلدية "روان" قد تم محاصرتها داخل سيارتها. 


وأضافت القناة أن تم تسجيل 44 ألف ضربة صاعقة في غضون 12 ساعة.. موضحة أن رفع حالة الطوارئ لا يعني أن نشاط العاصفة سيتوقف تماما. 

 


الأرصاد الجوية الفرنسية

فرنسا

بلدية روان

حركة السكك الحديدية


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