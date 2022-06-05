الأرصاد الجزائرية تحذر من تسجيل ارتفاع قياسى لدرجات الحرارة يصل لـ47 درجة

كتب: أحمد جمعة

حذّرت الأرصاد الجوية الجزائرية، الأحد، المواطنين من تسجيل ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة القصوى على بعض المناطق الجنوبية، مشيرة إلى ان درجات الحرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية تحت الظل، وذلك حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجزائرية إلى أن درجات الحرارة سترتفع فى ولايات تيميمون، برج باجى مختار وأدرار، موضحة أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع فى ولايات الوادى، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، برج باجى مختار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن عدد من الولايات الجزائرية الأخرى ستسجل درجات حرارة قياسية منها ولاية عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة وميلة، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة فى ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة.

كانت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أى حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان صحفى، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل إلى 265 ألفا و896 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و419 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت وزارة "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الرسمية الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.