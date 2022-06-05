الأحوال المدنية تخصص خطوطا ساخنة لاستخراج بطاقات الرقم القومى من المنازل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، من بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر – المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 13352بطاقة رقم قومى، وعدد 29321 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، بالإضافة إلى الدفع بقافلتين إضافيتين بمحافظة القاهرة (أمام مركز نموذجى سيتى سنتر كارفور المعادى – أمام سجل المطرية)، اعتباراً من يوم 4/6/2022.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم ، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة :15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد 8 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادى) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظتى (المنوفية "مركز أشمون" – الغربية "مركز " زفتى ") دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.