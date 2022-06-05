اليوم السابع
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اكتمال النصاب القانونى بانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

الأحد، 05 يونيو 2022 10:07 ص
اكتمال النصاب القانونى بانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية انتخابات الطرق الصوفية
كتب ـ لؤى على

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اكتمل النصاب القانونى منذ قليل لانتخابات  المجلس الأعلى  للطرق الصوفية ، والتى تقام بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة لاختيار 10 أعضاء مرشحين من مشايخ الطرق الصوفية من بين 18 مرشحا، حيث ينتخب 72 شيخ طريقة أعضاء المجلس الجديد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وذلك وفقا لنص القانون 118 لسنة 1976.
 
 من المقرر أن تبدأ الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية فى تمام العاشرة صباحا تحت إشراف لجنة مشرفة على الانتخابات بحضور ممثل عن الهيئة القضائية من مجلس الدولة و ممثل عن محافظة القاهرة وممثل عن وزارة الأوقاف، حيث تبدأ الجمعية العمومية فى الاقتراع لاكتمال النصاب القانوني بحضور 30 شيخا، وفى حال عدم اكتمال النصاب ترجئ لمدة ساعة لحين اكتمالها واستكمال العملية الانتخابية وتبدأ عملية الفرز فور الانتهاء مباشرة وإعلان النتيجة  وفى حال عدم اكتمالها يحدد موعد آخر لإجراء الانتخابات. 
 
جدير بالذكر، أن المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة .
 
كما أن  المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين، بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ولا يعبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين .
 
 
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انتخابات الطرق الصوفية

الطرق الصوفية

على جمعة

ابو العزائم


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