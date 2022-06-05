استلام 198 ألفا و838 طن قمح بنسبة تزيد عن 86% من المستهدف توريده ببنى سويف

بني سويف هاني فتحي

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح المحلى للموسم الحالي، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، موضحاً أن إجمالى الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" قد وصلت إلى 198 ألف و838 طناً بنسبة 86.4 % "حتى الآن " من إجمالى المستهدف توريده بنهاية هذا الموسم والمقدر بــ 230 ألف طن.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة فى كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.

من جانبه، أضاف "وصفى" أن المديرية تقوم بالمتابعة المستمرة بشكل يومى لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لتجنب الزحام وتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التسليم والتأكد من مواقع التخزين واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة طبقاً للقرارات المنظمة لذلك ، مشيراً إلى قرار وزير التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات وتحديد المساحات التى لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل.

يُذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.



صور توريد القمح ببني سويف (2)



صور توريد القمح ببني سويف (3)