ارتفاع سهم بلتون بنسبة 12% بعد تلقى عرض للاستحواذ على الشركة

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 12.35% بعد مرور ربع ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليصل إلى مستوى 1.170 جنيه، بحجم تداول بلغ 264.8 ألف سهم بقيمة 309.8 ألف جنيه.

وجاء ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة بلتون المالية القابضة، تلقت خطاب من شركة دابليو ام للاستشارات بالتحالف مع مستثمرين استراتيجيين، بإعلان نيتها في التقدم بعرض شراء اجباري غير ملزم على أسهم بلتون المالية، وتضمن العرض الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم بلتون القابضة ولا تزيد عن 90% بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، أن السعر المعروض خاضع للتغير في ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، حققت أرباحاً بلغت 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.803 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.