ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1727 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12314 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2615 نقطة.