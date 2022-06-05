اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبرى أكتوبر

الأحد، 05 يونيو 2022 04:39 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبرى أكتوبر انقلاب ميكروباص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري أكتوبر فى محافظة القاهرة، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه مدينة نصر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث مروري بكوبري أكتوبر، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 7 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 

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