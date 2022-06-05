إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السلام.. والأمن يضبط 5 متهمين

كتب أحمد عبد الهادى – عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة السلام بسبب لهو الأطفال، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض على 5 متهمين فى الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة النهضة في دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، وطرف ثانى أكثر من 5 أشخاص بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن إصابة "ممدوح.ع"، و"مجدى.س"، ونجله "محمد"، جميعهم من الطرف الأول، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، الذين أكدوا نشوب مشاده كلامية بين أفراد الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى وتمكن الأهالى من فضها.

وأضافوا، أن الشخص من الطرف الثانى استدعى اهله وقاموا بالتعدى على الطرف الأول بالكزالك مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة بجسدهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أفراد من الطرف الثانى وهم "حسن.م"، و"محمد.ل" ، و"محمد.ف"، و"عبد الرزاق.م"، و"ميادة.م" وجارى ضبط باقى المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة برقم 6408 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.