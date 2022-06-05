اليوم السابع
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إحالة بريطاني إلى المحكمة فى دونيتسك بتهمة المشاركة فى القتال ضد الإقليم

الأحد، 05 يونيو 2022 06:03 م
إحالة بريطاني إلى المحكمة فى دونيتسك بتهمة المشاركة فى القتال ضد الإقليم أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلن مكتب المدعي العام لإقليم دونيتسك انتهاء التحقيق وإحالة القضية الجنائية ضد المرتزق البريطاني، أيدن أسلين، إلى المحكمة، حيث ينتظر أن يواجه عقوبة الإعدام.


وجاء في نص البيان الذي أصدره المكتب "انتهينا من التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزق أجنبي، وهو المواطن البريطاني أيدن دانيال جون مارك أسلين، الذي قد يُحكم عليه بالإعدام.. التحقيق أثبت أنه شارك في العدوان المسلح لأوكرانيا للاستيلاء بالقوة على السلطة في دونيتسك مقابل مكافأة".


وأشار البيان إلى أن القضية الجنائية أحيلت إلى المحكمة وستُعقد الجلسة الأولى قريبا.


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