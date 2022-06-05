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أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد والبراءة في قضية اللجان النوعية بحلوان

الأحد، 05 يونيو 2022 01:54 م
أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد والبراءة في قضية اللجان النوعية بحلوان المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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ينشر اليوم السابع أسماء المتهمين الصادر ضدهم أحكام، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم 1 بالمشدد 15 سنة، ومعاقبة 10 متهمين بالمشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 حدث بـ5 سنوات وبراءة 5 من المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.
 
والمتهمون هم كل من عبد الرحيم الصاوي، وعمر عباس، وعبد الرحمن أبو طالب، وحكم عليهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، وعاقبت كلا من عمرو شريف، بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهمين ياسر محمد، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف مهدي، وعبد الرحمن موسى، وكامل سمير، وميساء السيد، وعبدالسلام إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
كما عاقبت كلا من الحدث سيان مجدي محمد، وعبد الرحمن إسماعيل، وإسلام عنتر بالسجن 5 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم عدا الثاني والرابع عشر والسابع عشر بالمصاريف، وبراءة كل من مصطفى أحمد، وسالم صلاح، وعبدالله شحاتة، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد.
 
واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

 


المستشار محمد شيرين فهمى

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اللجان النوعية

قضية اللجان النوعية


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