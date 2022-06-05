أسعار الذهب اليوم الأحد 5 يونيو 2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية استقرار أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1010 جنيهات للجرام، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عالمياً وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصري.

وأضافت الشعبة في نشرة أسعار الذهب المسائية، أن سعر عيار 18 يسجل 866 جنيها في حين سجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 1010 جنيهات للجرام، وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك 1154جنيها للجرام وأخيرا سعر الجنيه الذهب 8096 جنيها.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1000 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر