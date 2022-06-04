اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 10:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

25 شابا وفتاة يتفقدون مشروعات "حياة كريمة" بجرجا فى سوهاج

السبت، 04 يونيو 2022 09:18 م
25 شابا وفتاة يتفقدون مشروعات "حياة كريمة" بجرجا فى سوهاج جانب من الجولة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد "25" شابا وفتاة من أبناء المحافظة؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز جرجا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.
 
تضمنت الجولة زيارة لعدد من المشروعات بقرية " البربا "، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، وكذلك مشروع إنشاء مركز طب الأسرة، كما تفقدوا أعمال تطوير " مدرسة البربا الإعدادية" ، ومكتب بريد البربا.
 
واستمع الشباب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات المنتهية والجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء من كافة المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات في مختلف القطاعات ستساهم بقوة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

من حقك تعرف

مبادرة من حقك تعرف

حياة كريمة

الرئيس السيسى


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة