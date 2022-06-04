25 شابا وفتاة يتفقدون مشروعات "حياة كريمة" بجرجا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد "25" شابا وفتاة من أبناء المحافظة؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز جرجا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة زيارة لعدد من المشروعات بقرية " البربا "، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، وكذلك مشروع إنشاء مركز طب الأسرة، كما تفقدوا أعمال تطوير " مدرسة البربا الإعدادية" ، ومكتب بريد البربا.

واستمع الشباب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات المنتهية والجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء من كافة المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات في مختلف القطاعات ستساهم بقوة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.