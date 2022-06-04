112 فرصة مهمة.. صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة.. انفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعىُ إعلان الوظائف الشاغرة لمركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وذلك بنظام التعاقد مع إحدى الجمعيات المسند اليها إدارة المركز، والتقديم حاليا حتى يوم 10 يونيو الجارى مع تحديد الوظيفة المتقدم إليها، وتتضمن الوظائف المتوفرة عدد من الاختصاصات والشروط.