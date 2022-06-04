112 فرصة مهمة.. صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة.. انفوجراف

نواب المدير الإداري
العدد المطلوب: (3)
- الحصول على مؤهل عالى مناسب
- خبرة فى إدارة المشروعات
- السن لا يزيد عن (50 سنة)
2- أخصائى نفسى مقيم
العدد المطلوب: (8)
الشروط:
- الحصول على ليسانس آداب قسم (علم نفس) بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة فى مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل.
- السن لا يزيد عن (35 سنة)
3- مدير مالي
- الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة فى إدارة الشئون المالية عشر سنوات على الأقل
- السن لا يزيد عن (50 سنة)
- إجادة الحاسب الآلى
4- محاسب
العدد المطلوب (2)
الشروط: - الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة ثلاث سنوات على الأقل
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
5- ( شئون عاملين) عدد (2)
- الحصول على مؤهل عالى مناسب.
- خبرة فى مجال إدارة الموارد البشرية
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
6- (سكرتارية) عدد (4)
- الحصول على مؤهل عالى مناسب.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
7- (موظف استقبال) عدد (4)
- الحصول على مؤهل عالى مناسب.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
8 - مشتريات عدد (1)
- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.
- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل فى وظيفة المشتريات).
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
9- المخازن عدد (1)
- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.
- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل فى وظيفة المخازن).
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.
10- مدرب حاسب آلي
العدد المطلوب (1)
الشروط: - الحصول على مؤهل عالى مناسب
- خبرة فى مجال التدريب.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
11- مدرب رياضي
العدد المطلوب (2) ذكور - إناث
الشروط: - الحصول على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة فى مجال التدريب الرياضى ثلاث سنوات على الأقل.
- السن لا يزيد عن (40 سنة).
12 - (شئون قانونية) عدد (2)
الشروط: - الحصول على ليسانس حقوق بحد أدنى تقدير جيد.
- خبرة ثلاث سنوات على الأقل
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
- إجادة الحاسب الآلى.
13- شيف:
العدد المطلوب (2)
الشروط: - الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط.
- خبرة فى مجال الطهى لا تقل عن (5) سنوات.
- السن لا يزيد عن (50 سنة).
14مساعد شيف:
العدد المطلوب (4)
الشروط: - الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط.
- خبرة فى مجال المطبخ لا تقل عن (عامين).
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
15- عمال وعاملات كافيتريا:
العدد المطلوب (4)
الشروط: - الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط.
- خبرة فى هذا المجال
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
16- عمال مغسلة ملابس:
العدد المطلوب (4)
الشروط: - شهادة محو الأمية كحد أدني.
- خبرة فى هذا المجال لا تقل عن عامين.
- السن لا يزيد عن (45 سنة).
17- أفراد أمن (ذكور وإناث):
العدد المطلوب (36)
الشروط: - الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.
- يتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، ولا يقل الطول عن (175 سم) للذكور
وعن (165) للإناث.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
18- عمال وعاملات نظافة:
العدد المطلوب (30)
الشروط: - شهادة محو أمية كحد أدنى.
- السن لا يزيد عن (35 سنة).
19- عامل زراعة (جناينى):
العدد المطلوب (1)
الشروط: - شهادة محو أمية كحد أدنى.
- خبرة فى هذا المجال.
- السن لا يزيد عن (45 سنة).
يتم التقديم عبر البريد الإلكترونى التالى: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg)
وإرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم اليها بنظام PDF باللغة العربية فقط
❖ سوف يتم الاتصال لمستوفى الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية
❖ يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوى الأولوية للأعلى تقديراً
❖ آخر موعد للتقديم 10/6/2022
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