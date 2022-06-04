10 تصريحات لرائد المناخ بجلسة الطريق إلى مؤتمر Cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

كتب عبد الحليم سالم

أطلق الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ 10 تصريحات مهمة حول التصدى للمناخ وضرورة دعم الدول النامية.. تعرف عليها.