اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 08:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

10 تصريحات لرائد المناخ بجلسة الطريق إلى مؤتمر Cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

السبت، 04 يونيو 2022 08:00 م
10 تصريحات لرائد المناخ بجلسة الطريق إلى مؤتمر Cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف د. محمود محيى الدين
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ 10 تصريحات مهمة حول التصدى للمناخ وضرورة دعم الدول النامية.. تعرف عليها.

 

  •  لا يجب التأخر فى تنفيذ مشروعات المناخ
  •  لابد من دعم الدول النامية
  •  العالم لم يعد فى حاجة إلى المزيد من الوعود
  •  مؤتمر شرم الشيخ سيدعم المشروعات المطروحة
  •  مشروعات التنمية المستدامة لها أبعاد وطنية
  •  يجب رصد ميزانية للدول النامية لدعم التغير المناخي
  •  لابد من وجود خطة عمل للمشروعات
  •  تمويل العمل المناخى لابد أن يتم عن طريق الاستثمار 
  •  مشروعات المناخ تمثل فرصا واعدة
  •  الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم دوما بالتنفيذ وهو نهجنا

 

 

 

d93ed42b-b09e-4548-8e5f-9c43546c551d

محمود محيى الدين

رائد المناخ

التنمية

مؤتمر شرم الشيخ


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة