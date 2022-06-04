10 تصريحات لرائد المناخ بجلسة الطريق إلى مؤتمر Cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

أطلق الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بشرم الشيخ 10 تصريحات مهمة حول التصدى للمناخ وضرورة دعم الدول النامية.. تعرف عليها.
- لا يجب التأخر فى تنفيذ مشروعات المناخ
- لابد من دعم الدول النامية
- العالم لم يعد فى حاجة إلى المزيد من الوعود
- مؤتمر شرم الشيخ سيدعم المشروعات المطروحة
- مشروعات التنمية المستدامة لها أبعاد وطنية
- يجب رصد ميزانية للدول النامية لدعم التغير المناخي
- لابد من وجود خطة عمل للمشروعات
- تمويل العمل المناخى لابد أن يتم عن طريق الاستثمار
- مشروعات المناخ تمثل فرصا واعدة
- الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم دوما بالتنفيذ وهو نهجنا
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