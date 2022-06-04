وكيل أوقاف الأقصر: ضم 9 مساجد للبرنامج الصيفي للطفل واعتماد 7 خطباء مكافأة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر انضمام عدد 9 مساجد جديدة للبرنامج الصيفى للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقا لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتوالى أعمال افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث أنه عقب ضم 9 مساجد جديدة فقد بلغ عدد المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل 55 مسجد منتشرة فى مختلف أرجاء المحافظة والإدارات المختلفة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تقرر أيضاً اعتماد 7 خطباء مكافأة على بند التحسين للعمل بمديرية أوقاف الأقصر، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وكانت قد أعلنت مديرية الأوقاف عن توافر صكوك الأضاحى بالمديرية وذلك لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأعلن عن باكورة بيع هذه الصكوك حيث قامت إدارة أوقاف النمسا ببيع عدد 3 صك وعليه فيكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الأضاحى حتى تاريخه 3 صك.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن هذه الصكوك متوافرة بالأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الاقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين فى الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس الآتى 01062356548.