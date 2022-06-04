قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسى إن بلاده ستراقب عن كثب انتهاكات حقوق ومصالح الروس في الولايات المتحدة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن عددا من دول الاتحاد الأوروبى زادت من شراء الغاز الروسى، مؤكدة أن حسابات الاتحاد الأوروبي لاستبدال الغاز الروسي "وهم"، مشيرة إلى أنه لا بديل أمامكم عن موارد طاقتنا.
يذكرأن، قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، إن حجم الدمار في أوكرانيا بعد مائة يوم من العملية الروسية "يستعصي على الفهم".
وأضاف مارديني، إن آلاف الأوكرانيين يعيشون معاناة عدم معرفة مصير أحبائهم، بمن فيهم أقارب أسرى الحرب.
وشدد على أنه يجب على أطراف النزاع بموجب اتفاقية جنيف الثالثة السماح بزيارة جميع أسرى الحرب أينما كانوا محتجزين، مشيرا إلى أن فرق اللجنة تمكنت من زيارة بعض أسرى الحرب.
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