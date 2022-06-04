كتب محمد عبد العظيم

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسى إن بلاده ستراقب عن كثب انتهاكات حقوق ومصالح الروس في الولايات المتحدة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن عددا من دول الاتحاد الأوروبى زادت من شراء الغاز الروسى، مؤكدة أن حسابات الاتحاد الأوروبي لاستبدال الغاز الروسي "وهم"، مشيرة إلى أنه لا بديل أمامكم عن موارد طاقتنا.

يذكرأن، قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، إن حجم الدمار في أوكرانيا بعد مائة يوم من العملية الروسية "يستعصي على الفهم".