وزير التنمية المحلية يوجه بالالتزام بجدول إنهاء المشروعات التنموية بالسويس

كتب ــ على عبد الرحمن

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس ، بمقر الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وخلال اللقاء استعرض شعراوى وصقر عدداً من مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في كافة القطاعات الخدمية وكذا برامج التنمية المحلية الخمسة للعام المالى 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها لتلبية احتياجات مواطني المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد شعراوى، في بيان اليوم، أهمية الاستمرار في دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة والالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء تلك المشروعات على مستوي جميع الأحياء مع نهاية العام المالى الحالي ودخولها الخدمة .

فيما أشار اللواء عبدالمجيد صقر، إلى جولات المتابعة الدورية التي يقوم بها لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ للانتهاء منها بصورة سريعة للارتقاء بمستوى الخدمات لمواطنى المحافظة .

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة السويس خاصة مشروعات البنية التحتية الجارية وسير العمل في المدفن الصحى الآمن بالكيلو 5 الذى تسلمته المحافظة منذ عدة شهور، وتم إنشاؤه ضمن منظومة المخلفات باستثمارات بلغت حوالى 35 مليون جنيه، وتابع شعراوى، أن منظومة الجمع السكنى للمخلفات ورفع تراكمات القمامة المتولدة بصورة يومية أولاً بأول بما يساهم في تحسين مستوى النظافة بأحياء المحافظة ورفع كفاءة المنظومة ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والحصول على رضا المواطنين والحفاظ على الشكل الجمالى للمحافظة في إطار الاستعداد لاستقبال المصطافين والمواطنين من المحافظات المجاورة خلال إجازة الصيف .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ السويس، جهود الأجهزة التنفيذية وباقى الجهات الخدمية الأخري للسيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطن، وكذا عمل المعارض والشوارد والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث سيستمر العمل فيها حتى نهاية العام الجارى للتخفيف على المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن اللقاء شهد أيضاً متابعة جهود المحافظة في تحسين مناخ الاستثمار واستعراض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل ما تتمتع به محافظة السويس من موقع جغرافى متميز في إقليم قناة السويس ، وعرض اللواء عبدالمجيد صقر عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والتي تم عرضها على بعض المستثمرين والقطاع الخاص وكذا الفرص التي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات في المجالات التنموية بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة .

وأكد " صقر"، استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات والإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات جادة تزيد من الدخل القومي للدولة، فيما شدد اللواء محمود شعراوى على أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً عن حوافز وفرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب والمصريين في مجالات وقطاعات كثيرة بالدولة، لافتاً إلى التوجيهات الرئاسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الهام وتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمحافظات .

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل خطة التحول الرقمى للدولة والتوسع في المراكز التكنولوجية لتيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات وإنجازها للمواطنين في وقت قصير وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم .

وأشار شعراوي، إلى استمرار الوزارة في البرامج والدورات التدريبية للكوادر المحلية العاملة في المراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ السويس، سير العمل في منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض المحافظة وتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين في ظل الاستعداد لتطبيقها، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بجودة عالية والحصول على رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم.

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ، مؤكداً أهمية رصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، وأكد اللواء محمود شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بالسويس لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها وكذا منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة مشروعات المحافظة لتطوير وتوسعة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة وتجميل وإنارة بعض الميادين الرئيسية بما يساهم في تسهيل حركة سير المواطنين من سكان السويس والمترددين عليها من المحافظات المجاورة وإبراز المظهر الجمالى اللائق للمحافظة قبل بداية الصيف، خاصة في ظل المشروعات الترفيهية التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها ممشى أهل السويس وقرب الانتهاء من ممشى النخيل باستثمارات 30 مليون جنيه بالإضافة إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية الترفيهية الجاهزة للمستثمرين للتنفيذ الفوري وتقديم كل التسهيلات اللازمة من المحافظة في هذا الشأن.