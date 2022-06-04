وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 23 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر

الشرقية- إيمان مهنى

كثفت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أعمالها، لرفع المخلفات من مراكز "ههيا، الزقازيق، كفر صقر، أبوكبير، بلبيس، فاقوس، مشتول السوق"، وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب لوحدة التدخل السريع، بتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات تطهير الترع والمصارف ونواتج حملات الإزالات، حيث بلغ ما تم رفعه خلال شهر مايو الماضى 23180 طن قمامة ومخلفات مبانى، بواقع 1159 نقلة خلال 28 يوم عمل.

وفى سياق متصل شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع 23180 طن قمامة ومخلفات مبانى بنطاق المحافظة حيث تم رفع (1460) طن قمامة ومخلفات من "النقطة الوسيطة – كفر حمودة "، بمركز ههيا بواقع 73 نقلة ورفع 4140 طن قمامة ومخلفات مبانى من "العصلوجى – النقطة الوسيطة بالغار – كفر محمد جاويش " بمركز الزقازيق بواقع 207 نقلة ، بالإضافة لرفع 1060 طن قمامة و مخلفات مبانى من حى السلام بمساكن الأربعين من مركز كفر صقر بواقع 53 نقلة ، كما تم رفع 1760 طن قمامة ومخلفات من المقلب العشوائى بمركز أبوكبير بواقع 88 نقلة ، فضلاً عن رفع 3000 طن قمامة ومخلفات تطهير ترع من "غيتة – أبو سمران - نقطة التجمع بوسط المدينة " بمركز بلبيس بواقع 150 نقلة وكذلك تم رفع ورفع 1560 طن قمامة ومخلفات من النقطة العشوائية بمضرب الأرز من مركز فاقوس بواقع 78 نقلة كما تم رفع 10200 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمركز مشتول السوق بواقع 510 نقلة وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام (10) معدات "7 سيارات قلاب حمولة 20 طن – 3 لوادر".

وأكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الفيروسات والأمراض ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.