وأضافت كلينتون - في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أن بوتين يعتقد في نفسه أنه الشخص المنقذ والمخلص".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات كلينتون جاءت على هامش مشاركتها في مهرجان سنوي في الآداب والفنون بالمملكة المتحدة.

وأوضحت كلينتون أنها ظلت تلاحظ توجه الرئيس الروسي نحو نفسه ونحو بلاده حين كانت تقود وزارة الخارجية الأمريكية، وكان بوتين عندئذ رئيسا للوزراء في روسيا.

وكشفت كلينتون عن أنها كتبت رسائل تحذر فيها من أن بوتين سوف يشكل تهديدا لأوروبا ولسائر العالم، لكنها أعربت عن أملها في أنه سيتبع مسارا أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة.