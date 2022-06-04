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هيئة السكك الحديدية تمنح تخفيضات 100% لأصحاب بعض الأمراض.. التفاصيل

السبت، 04 يونيو 2022 09:00 ص
هيئة السكك الحديدية تمنح تخفيضات 100% لأصحاب بعض الأمراض.. التفاصيل قطار سكة حديد
كتب سيد الخلفاوى

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تمنح هيئة السكة الحديد ، تخفيضات على تذاكر القطارات لمرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم تبلغ 100%، حيث تقوم بصرف تصاريح سفر لمرضى الأورام السرطانية (كارت ذكى) يوضح به بيانات وصورة المريض بالأورام والايصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر.

ويستفيد مرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم بهذه التخفيضات خلال استقلالهم كافة القطارات الاسبانى والفرنساوى الدرجة الثانية المكيفة، حيث يتم صرف تذاكر سفر مجانية لمرضي الاورام السرطانية ويحصل مرافق مريض السرطان على تذكرة مجانية متى كان المريض سنه أقل من 10 سنوات ويتطلب ذلك تقرير طبى معتمد من المستشفى الذى يعالج به وصورة بطاقة الرقم القومى التى تحدد محطة القيام.

وتقوم هيئة السكة الحديد بإصدار كارت ذكى سنوي في بداية كل عام من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة للتعامل به علي شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لمرضى السرطان بموجب هذا التصريح أو الكارت من مكاتب حجز وصرف التذاكر، وكل كارت يحصل عليه المريض يكون موضح به بيانات وصورة المريض بالأورام ومحطات القيام والوصول.

ويسمح الكارت الذكى لمريض السرطان بحجز رحلة واحدة فقط يومياً في الاتجاه الواحد بحيث يتم حجز رحلة ذهاب وأخرى عودة فقط.

 


السكة الحديد

مرضى السرطان

تذاكر مرضى السرطان

تذاكر مرضى السرطان بالقطارات


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