ننشر مواقيت الصلاة السبت 4/6/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:24
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
موعد صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:03
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:06
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:36 م
وقت صلاة العشاء 8:04 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 8:01
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