نقل عدد من مصابى حريق مقهى بـ6 أكتوبر للمستشفيات لإسعافهم

كتب عبد الرحمن سيد _ أحمد الجعفرى

نقلت سيارات الإسعاف بـ"6 أكتوبر" عددا من مصابى حريق مقهى مقامة داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، إلى المستشفيات القريبة لإسعافهم.

وأصيب فى الحريق عدد من الأشخاص باختناقات نتيجة تصاعد أبخرة الدخان السامة جراء الحريق، ولم يسفر الحادث عن وحود وفيات أو مصابين بحالات خطرة.

وكان رجال الحماية المدنية تلقوا بلاغا بنشوب حريق في عقار سكنى في مدينة السادس من أكتوبر من السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة وسط المدينة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة فيما انتقلت الإسعاف إلى المكان تحسبا لوقوع أى مصابين.