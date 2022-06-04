ملابسات مصرع سيدة وإنقاذ آخرين سقطت بهم سيارة فى ترعة المريوطية

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل سقوط سيارة بترعة المريوطية فى منطقة أبو النمرس، مما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 6 أطفال، حيث تبين أن السيدة خلال قيادتها السيارة اختلت عجلة القيادة من يدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة لتلقى مصرعها، بينما تم إنقاذ مستقلى السيارة.

واستعان رجال المباحث برجال الإنقاذ، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم انتشال السيارة، ونقل المصابين من مستقلى السيارة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية فى أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة، وتم إنقاذ مستقلى السيارة، وهم 6 أطفال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.