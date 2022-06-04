مقتل عنصرين إجراميين وضبط 1610 آخرين خلال شهر.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية في نطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (242 متهما)، وبحوزتهم (132 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 194 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (138) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (17512) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (1241) قضية متنوعة، وضبط عدد (8) تشكيلات عصابية، ضمت عدد (27) متهما، ارتكبوا عدد (30) حادثا، وفحص (8178) عنصرا إجراميا.





وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (2) عنصر إجرامى شديد الخطورة، وضبط (1610) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الفيوم – الغربية – أسيوط – قنا – كفر الشيخ – البحر الأحمر – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الإسماعيلية – البحيرة – أسوان)، بإجمالى مضبوطات (963) قطعة سلاح نارى، أبرزها (4 رشاش – 157 بندقية آلية – 3 بندقية رصاص – 40 مسدس- 104بنادق خرطوش - 655 فردا محليا)، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح - قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط عدد (3805) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3241) متهم .. أبرزهم (2 جرينوف – 2 رشاش- 367 بندقية آلية – 514 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 167 مسدس– 2753 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 485 خزينة) ، وكذا ضبط (5207 قطعة سلاح أبيض)، وضبط عدد (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم ( 3 مسدس – 2 فرد محلى – 30 خزينة - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (47) تشكيل عصابى ، ضموا (180) متهم ، إرتكبوا (319) حادث، وضبط (471) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم ( 6بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"– 10 مسدس – 168 فرد محلى – 279 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2152936) حكم قضائى متنوع بينها (8315) حكم جناية ، و(654624) حكم حبس جزئى، و(113388) حكما مستأنفا، و(1071309) حكم غرامة، و(305300) حكم مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.