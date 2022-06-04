مقتل سائق على يد شقيقه بسبب خلاف على دفع فاتورة مياه

الشرقية - فتحية الديب

لقى سائق بمركز منيا القمح بالشرقية مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى على يد شقيقه، حيث تم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى العيديين.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطار من اللواء عمرو رؤف مدير المباحث الجانية يفيد بوصول "صالح م .ج" 37 عاما سائق مقيم فى الحمدية السعديين بمنيا القمح جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى أدى لتوقف عضلة القلب والرئتين .

وتبين من التحريات الأولية قيام المتهم بالتعدى علي المجنى عليه بسلاح خرطوش لخلافات مالية بينهما على دفع فاتورة مياه المنزل المشترك بينهما .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وسلاح الواقعة، حيث تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث العامة بإجراء التحريات اللازمة.